Джейдон Санчо, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Юнайтед"
Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отправился на учебно-тренировочный сбор команды в Швейцарию, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Таким образом, переход Санчо в "Манчестер Юнайтед", скорее всего, не состоится. "Боруссия" требовала от манкунианцев завершить сделку до понедельника, но этого сделано не было.
Ранее сообщалось, что "Боруссия" требовала за хавбека не менее 120 миллионов евро и отказывалась снижать цену.
В минувшем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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