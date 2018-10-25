Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал автором уникального достижения, сообщает Gracenote Live.

По информации источника, 18-летний футболист стал первым англичанином, забившим гол за немецкую команду в Лиге Чемпионов.

Напомним, что перспективный вингер поразил ворота "Атлетико" во вчерашнем матче еврокубкового турнира.

Санчо выступает за "Боруссию" с 2017 года, сыграл 24 матча, забил 4 гола и сделал 12 ассистов. | http://soccernews.ru