Джейдон Санчо установил очередной рекорд Бундеслиги

Теги боруссия дортмундджейдон санчостатистика

Джейдон Санчо установил очередной рекорд Бундеслиги
Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал самым молодым футболистом, который отдал 50 голевых передач в матчах Бундеслиги, сообщает Goal.

По сведениям издания, футболисту для установления рекорда понадобилось провести 99 поединков. Юбилейную результативную передачу хавбек отдал в матче 23-го тура чемпионата Германии с "Арминией" (3:0).

Ранее Санчо стал самым молодым в истории Германии футболистом, который забил в турнире 35 голов. Англичанин добрался до этой отметки в возрасте 20 лет 10 месяцев и 26 дней.

В нынешнем сезоне Санчо провел за "Боруссию" 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 16 голевых передач.

Не пропустите: "Боруссия" снизила цену на Санчо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Месси хочет остаться в "Барселоне"

Источник: Месси хочет остаться в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов