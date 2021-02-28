Джейдон Санчо установил очередной рекорд Бундеслиги
Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал самым молодым футболистом, который отдал 50 голевых передач в матчах Бундеслиги, сообщает Goal.
По сведениям издания, футболисту для установления рекорда понадобилось провести 99 поединков. Юбилейную результативную передачу хавбек отдал в матче 23-го тура чемпионата Германии с "Арминией" (3:0).
Ранее Санчо стал самым молодым в истории Германии футболистом, который забил в турнире 35 голов. Англичанин добрался до этой отметки в возрасте 20 лет 10 месяцев и 26 дней.
В нынешнем сезоне Санчо провел за "Боруссию" 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 16 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20