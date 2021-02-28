Джейдон Санчо установил очередной рекорд Бундеслиги



Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал самым молодым футболистом, который отдал 50 голевых передач в матчах Бундеслиги, сообщает Goal.

По сведениям издания, футболисту для установления рекорда понадобилось провести 99 поединков. Юбилейную результативную передачу хавбек отдал в матче 23-го тура чемпионата Германии с "Арминией" (3:0).

Ранее Санчо стал самым молодым в истории Германии футболистом, который забил в турнире 35 голов. Англичанин добрался до этой отметки в возрасте 20 лет 10 месяцев и 26 дней.

В нынешнем сезоне Санчо провел за "Боруссию" 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 16 голевых передач.

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