Джейдон Санчо установил рекорд Бундеслиги

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Джейдон Санчо установил рекорд Бундеслиги

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо установил рекорд Бундеслиги, сообщает официальный сайт клуба.

Англичанин стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим отметки в девять голов. Этот показатель ему покорился в возрасте 18 лет и 336 дней.

Таким образом, Санчо превзошёл достижение бывшего форварда "Кёльна" и "Баварии" Лукаса Подольски.

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 31 матч, забил 9 голов и сделал 14 ассистов.

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