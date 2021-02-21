Джейдон Санчо установил рекорд Бундеслиги

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Джейдон Санчо установил рекорд Бундеслиги

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал самым молодым в истории Германии футболистом, который забил в турнире 35 голов, сообщает Opta.

Санчо добрался до этой отметки в матче 22-го тура Бундеслиги с "Шальке" (4:0) в возрасте 20 лет 10 месяцев и 26 дней.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, стал автором 10 забитых мячей и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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