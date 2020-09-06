Джейми Каррагер сделал прогноз об исходе чемпионской гонки в АПЛ

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что мерсисайдцы могут вновь стать чемпионами Англии.

"Ливерпуль" отлично работает на трансферном рынке. Они с блеском продают игроков дороже, чем покупают. Если бы не коронавирус, "Ливерпуль" подписал бы Тимо Вернера. Быть может, им удастся купить Тьяго Алькантару.

Я считаю, что за чемпионский титул будут бороться "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". "Челси" и "Манчестер Юнайтед" по-прежнему сильно отстают, чтобы отыграть 25-30 очков, которые были в прошлом сезоне", – приводит слова Каррагера The Times.

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