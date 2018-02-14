Джейми Реднапп: "Моуринью не извлекает из Погба максимальную пользу"

Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Реднапп поделился мнением об игре хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба под руководством Жозе Моуринью.

"Не могу поверить, что ситуация зашла так далеко. Когда его заменили в игре с "Арсеналом", все начали говорить о статистике, якобы "МЮ" не может без него играть. Все говорили, что Погба незаменим, а затем те же люди утверждают, что он бесполезен. Когда дела в порядке, он лучший футболист в мире. А теперь его буквально забивают из-за высокого ценника.

Думаю, что Моуринью несет за Погба огромную ответственность, это его работа. Снять его с игры против "Тоттенхэма" - явно не лучший способ раскрыть его лучшие стороны. В матче с "Ньюкаслом" было заметно, что Поль перестал в себя верить.

Если бы он играл в "Манчестер Сити", то стал бы настоящей звездой. Гвардиола из тех менеджеров, которые умеют работать с футболистами, Моуринью же не извлекает из него максимальную пользу" - приводит слова Реднаппа Sky Sports.

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