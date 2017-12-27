Джейми Реднапп: "Нужно наслаждаться игрой Коутиньо, пока он еще находится в "Ливерпуле"

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Джейми Реднапп: "Нужно наслаждаться игрой Коутиньо, пока он еще находится в "Ливерпуле"Известный в прошлом английский футболист Джейми Реднапп похвалил полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Лично я чувствую, что он очень хорошо справляется с оказываемым на него давлением. Все игроки "Ливерпуля" подтверждают, что он полностью выкладывается на тренировках, и это видно в каждой игре. Останется ли он в "Ливерпуле" на следующий сезон? Наверное, нет, так что давайте просто наслаждаться им, пока он находится здесь", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, вчера Коутиньо помог "Ливерпулю" разгромить "Суонси". | soccernews.ru

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