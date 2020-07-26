Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

Теги лестер ситиджейми вардистатистика

Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

Лучшим бомбардиром чемпионата Англии стал нападающий "Лестера" Джейми Варди.

33-летний форвард забил 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии. Второе место занял нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, который отметился 22 забитыми мячами в 36 поединках. В первую тройку также вошел форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингс (22 мяча в 38 матчах).

Топ-10 лучших бомбардиров АПЛ выглядит так:

1. Джейми Варди ("Лестер") - 23 гола
2. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") - 22
3. Дэнни Ингс ("Саутгемптон") - 22
4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 20
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 19
6. Садио Мане ("Ливерпуль") - 18
7. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 18
8. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 17
9-10. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон") - 17
9-10. Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед") - 17

Не пропустите: "Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Талалаев возглавил "Ахмат"

Талалаев возглавил "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов