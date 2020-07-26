Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

Лучшим бомбардиром чемпионата Англии стал нападающий "Лестера" Джейми Варди.

33-летний форвард забил 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии. Второе место занял нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, который отметился 22 забитыми мячами в 36 поединках. В первую тройку также вошел форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингс (22 мяча в 38 матчах).

Топ-10 лучших бомбардиров АПЛ выглядит так:

1. Джейми Варди ("Лестер") - 23 гола

2. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") - 22

3. Дэнни Ингс ("Саутгемптон") - 22

4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 20

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 19

6. Садио Мане ("Ливерпуль") - 18

7. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 18

8. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 17

9-10. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон") - 17

9-10. Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед") - 17

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