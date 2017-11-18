Джеймс Макартур забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ

Полузащитник "Кристал Пэлас" Джеймс Макартур в матче с "Эвертоном" отличился на 51 секунде игры.

Это второй самый быстрый гол в истории АПЛ после гола Дуайта Гэйла, которому понадобилась всего 31 секунда, чтобы отличится в воротах "Ньюкасла" в августе 2014 года.

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