Джеймс может покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду

Фото инстаграм Дэниела Джеймса

Вингер "Манчестер Юнайтед" Дэниел Джеймс может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" рассматривают вариант с арендой 23-летнего футболиста.

Дело в том, что валлиец вряд ли сможет достаточно играть после возвращения в клуб Криштиану Роналду.

Летом 2019 года "МЮ" заплатил "Суонси" за Джеймса почти 18 миллионов евро. В активе атакующего полузащитника 74 матча, 9 голов и 9 ассистов.

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