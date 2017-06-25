Джеймс Троизи - лучший футболист матча Чили - Австралия

Хавбек сборной Австралии Джеймс Троизи стал лучшим футболистом матча с Чили (1:1).

В концовке первого тайма полузащитник открыл счет в матче.

В полуфинале Кубка Конфедераций сборная Чили сыграет против Португалии.

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