Джеймс в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Валлийский полузащитник "Суонси" Дэниэл Джеймс в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, сегодня 21-летний футболист пройдёт медобследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.

Сумма трансфера составит 17 миллионов евро. Ранее сделка откладывалась из-за смерти отца игрока.

Джеймс является воспитанником "Суонси", за основную команду "лебедей" сыграл 39 матчей, забил 6 голов и сделал 10 ассистов.

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