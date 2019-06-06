Джеймс в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед"
Валлийский полузащитник "Суонси" Дэниэл Джеймс в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, сегодня 21-летний футболист пройдёт медобследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.
Сумма трансфера составит 17 миллионов евро. Ранее сделка откладывалась из-за смерти отца игрока.
Джеймс является воспитанником "Суонси", за основную команду "лебедей" сыграл 39 матчей, забил 6 голов и сделал 10 ассистов.
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|38
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|38
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|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16