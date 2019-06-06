Джеймс в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед"

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Джеймс в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Валлийский полузащитник "Суонси" Дэниэл Джеймс в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, сегодня 21-летний футболист пройдёт медобследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.

Сумма трансфера составит 17 миллионов евро. Ранее сделка откладывалась из-за смерти отца игрока.

Джеймс является воспитанником "Суонси", за основную команду "лебедей" сыграл 39 матчей, забил 6 голов и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер. | http://soccernews.ru
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