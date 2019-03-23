Джеймсу Мэддисону 22, а он уже считается будущим английского футбола. Рассказываем о прогрессирующем полузащитнике "Лестера"

Нынешнее поколение английских футболистов можно назвать как минимум не самым худшим в истории. Можно много спорить о том, были ли Лэмпард, Джеррард и Бэкхем круче Кейна, Стерлинга, Санчо и компании, но одно стоит отметить однозначно: английская система продолжает и дальше выдавать неплохих футболистов, которые присоединяются к текущему костяку и, как минимум, по фамилиям выглядят более грозно, чем любая другая сборная Англии за последние 50, а может и больше, лет. Одним из таких дарований считается атакующий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон, который в прошлом туре положил отменный штрафной в ворота "Бернли" и заставил снова поговорить о себе. Редакция Soccernews решила продолжить рассказы продолжить рассказы о ярких открытиях сезона, сегодня исследуем жизненный путь хавбека "лисов".

Всего лишь за полтора года цена на Джеймса Мэддисона на авторитетном портале Transfermarkt выросла с 2 до 30 млн евро. Стремительный взлет подтверждается довольно неплохими статистическими показателями: в текущем сезоне Джеймс провел 29 игр (90% в стартовом составе) в составе "Лестера", забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Развитие карьеры молодого футболиста никогда не было легким, что подтверждает сам Мэддисон: "Я всегда был ниже ростом, чем все остальные в "Ковентри", и куда медленней развивался в физическом плане. В академии мне помогала роль "десятого номера", так как в центре всегда были большие и сильные парни, которые помогали мне расти. Игра "десяткой" заставила меня развиваться, и когда я стал достаточно силен физически, чтобы догнать сверстников, то полюбил эту роль ("десятки" – ред.) и закрепил ее за собой". Как вы уже догадались, первым клубом в профессиональной карьере игрока стал "Ковентри". В составе "небесно-голубых" Мэддисон дебютировал 2 сентября 2014 года в кубковом матче против "Уикона".

Джеймс Мэддисон был очень схож с лучшими футболистами своего амплуа. Относительно небольшой рост (175 см) во многом играл на руку футболисту, так как он мог двигаться более резво, исполнять более сложные технические приемы со счет баланса тела, а хороший удар, замеченный у Джеймса еще на ранних этапах в академии, дополнял образ будущего топ-игрока. Конечно, такой цветник характеристик не мог не привлечь клубы классом выше, чем "Ковентри". Зимой 2016 года таковым стал "Норвич", который не побоялся выложить за совсем молодого и неизвестного парня почти 3 млн евро. Более того, тренерский штаб довольно громко восхищался этим переходом: "Джеймс – очень перспективный игрок, который произвел невероятное впечатление в столь юном возрасте, играя за "Ковентри". Мы рады, что сделка состоялась, так как у Мэддисона есть огромный потенциал для дальнейшего развития". Сразу же стать полноценным игроком Норвича Джеймсу не дали. Руководство и тренерский штаб решили сыграть на перспективу и первым делом отправили Мэддисона в полугодовую аренду назад в "Ковентри".

Итоги всех периодов игры за "Ковентри" получились более чем успешные как для совсем молодого футболиста. В 42 неполных матчах в составе "небесно-голубых" Джеймс успел забить 5 голов и отдал 5 результативных передач. Тем не менее, адаптация во взрослом футболе длилась больше, чем планировалось, и после окончания арендного соглашения Мэддисону пришлось вновь уехать в командировку. Несмотря на обещания сразу же поставить молодого англичанина в состав, руководство "Норвича" решила устроить ему финальную проверку в условиях истинной "мясорубки" – в чемпионате Шотландии. Там футболиста уже ждал середняк лиги "Абердин". Полгода в северной части Туманного Альбиона оказались невероятно важными. Джеймсу дали все возможности для развития, которые, в первую очередь выражались в большом количестве игрового времени, и англичанин расцвел. В 17 матчах он забил 2 гола, отдал 7 результативных передач, а лебединой песней стал шедевральный мяч в ворота "Рейнджерса": на 90 минуте Мэддисон положил невероятный штрафной, вырвал победу для "красных" и будто бы прокричал в южную часть Англии: "Я готов!".

Сейчас Джеймса Мэддисона вполне можно назвать классическим десятым номером, каким в свое время бы Платини или Пеле. Англичанин предпочитает играть достаточно высоко за счет забеганий в свободные зоны и открываний под забег по просторному участку поля. Чтобы максимально эффективно использовать свою скорость и технику, Мэддисон предпочитает играть в зонах между защитниками, где его частенько бросают в пользу опеки всех тех, кто уже располагается в штрафной. Часто это является тотальной ошибкой, так как Мэддисон воплощает в себе сразу два важных качества: он умеет отлично искать нападающего длинной передачей или прострелом, а также способен пробить с совершенно любой дистанции, что было не раз продемонстрировано в "Норвиче" и "Лестере". Ну и нельзя забывать о том, что уже было указано выше – скорость. Мэддисон обладает как стартовой, так и дистанционной скоростью, которая часто помогает футболисту в ситуации, когда против него большой и мощный, но не очень быстрый защитник. Недостатки тоже имеются! Среди вопиющего стоит отметить фактическое неумение футболиста играть в обороне. Когда речь заходит о переходе на всею половину поля и игры без мяча, Джеймс практически никак не проявляет себя. К тому же, футболисту не всегда хватает опыта в решающих ситуациях, когда стоит выбор между "бить самому" и "отдать передачу".

В "Норвиче" все эти качества слились воедино и позволили Мэддисону, даже несмотря на довольно низкое место "канареек" в Чемпионшипе, стать самым заметным игроком в составе команды, взять сразу несколько индивидуальных наград и войти в команду сезона. Многие посчитали, что 25 млн евро, заплаченных "Лестером" за Мэддисона этим летом, стали откровенной переплатой, однако нынешняя форма футболиста говорит об обратном, и уже сейчас "лисы" могут просить за одного из своих лидеров более 50 млн евро. Джеймс стал первым игроком в истории "Лестера", который отметился двумя голами со штрафных в одном матче, а также идет в списке европейских лидеров (!) по количеству созданных голевых шансов – 81. Это больше, чем у Лионеля Месси! Интересно, что в свое время – 2 года назад – Мэддисон мог оказаться в "Тоттенхэме". "Шпоры" долго следили за футболистом, договорились о выплате 500 тыс. евро, но в последний момент переговоры сорвались, а на "Ковентри" вышли "канарейки".

За время выступлений в низших дивизионах и Шотландии, Мэддисон несколько раз попадал в неприятные истории, которые громко освещались в прессе. Самая нашумевшая случилась в Абердине, когда несколько игроков клуба, в том числе и Джеймс, сцепились с незнакомцем на улице, в следствии чего случилась мини-драка. Мэддисон не принимал участие в "кулачном противостоянии", однако, как сообщают СМИ, пытался всячески уничтожить незнакомца (который, к слову, не узнал Мэддисона) морально, говоря о своей большой зарплате, дорогой одежде и статусе. Однако, все это совершенно меркнет на фоне последней темы с участием английского атакующего полузащитника. После забитого штрафного в ворота "Бернли" Джеймс снял футболку, чтобы продемонстрировать надпись на майке "покойся с миром, Софи, я тебя люблю". Софи – маленькая девочка, которая всю жизнь боролась с раком. Мэддисон познакомился с ней еще будучи игроком "Норвича", и с тех пор она стала настоящим талисманом команды, а Джеймс регулярно навещал девочку и всячески ей помогал. Однако, жизнь не стоит на месте, и в январе Софи пришлось уйти в мир иной.