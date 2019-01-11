Джейсон Мурильо прокомментировал дебют за "Барселону"

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Джейсон Мурильо прокомментировал дебют за "Барселону"

Защитник "Барселоны" Джейсон Мурильо прокомментировал свой дебют в составе каталонского клуба.

"Я доволен дебютом. Безусловно, мне понадобится время, чтобы привыкнуть к стилю игры, к партнёрам по команде и к особенностям тренировок. Поэтому я очень старательно отношусь ко всему, чтобы быть готовым помочь "Барселоне" в любой момент" - приводит слова 26-летнего колумбийца Sport.es.

Отметим, что Мурильо провёл все 90 минут в матче Кубка Короля против "Леванте" и получил жёлтую карточку.

Напомним, что "Барселона" арендовала центрбека у "Валенсии" на полгода за 2 миллиона евро с опцией выкупа за 25 миллионов.

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