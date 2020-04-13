Джейсон Санчо намекнул на переход в "Манчестер Юнайтед"

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо намекнул, что он может перейти в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

Во время прямого эфира в Instagram футболист отвечал на вопросы подписчиков. Один из фанатов написал хавбеку: "Сделай глоток воды, если собираешься перейти в "Манчестер Юнайтед". Сразу после этого Санчо выпил воды.

Jordan Sancho hints on joining Manchester United pic.twitter.com/VTNsn6ki1e — Merrybet (@merrybetsports) April 12, 2020

Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценивает игрока в 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с дортмундским клубом действует до лета 2022 года.

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