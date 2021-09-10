Джибриль Сиссе начал тренерскую карьеру

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Джибриль Сиссе начал тренерскую карьеру

Фото инстаграм Джибриля Сиссе

Известный французский футболист Джибриль Сиссе решил попробовать себя на тренерском поприще.

Бывший нападающий в инстаграме сообщил, что будет работать с форвардами академии "Марселя".

В ходе игровой карьеры Сиссе выступал за провансальский клуб с 2006 по 2009 год.

Также экс-форвард прославился, защищая цвета "Ливерпуля". В 2013 году он даже поиграл в России за "Кубань".

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