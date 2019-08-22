Джибриль Сиссе похвастался оригинальной прической

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Джибриль Сиссе похвастался оригинальной прической
Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе сделал себе прическу, которая сочетает узор из черного, желтого и розового цветов.

Фотографию футболист выложил в своем Instagram.

В данный момент 38-летний Сиссе является свободным агентом. Ранее он играл за "Осер", "Ливерпуль", "Марсель", "Сандерленд", "Панатинаикос", "Лацио", КПР, "Аль-Гарафу", "Кубань", "Бастию", "Сент-Пьеро", "Ивердон" и "Виченцу". За сборную Франции сыграл 41 матч и забил девять голов.

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