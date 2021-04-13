Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру
Фото: твиттер "Панатинаикос Чикаго"/Автор неизвестен
Известный французский нападающий Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру.
Форвард заключил контракт с клубом "Панатинаикос Чикаго" из 4-го дивизиона чемпионата США, сообщает пресс-служба клуба.
39-летний Сиссе ранее выступал за "Осер", "Ливерпуль", "Марсель", "Сандерленд", "Панатинаикос", "Лацио", "Куинз Парк Рейнджерс", "Аль-Гарафу", "Кубань", "Бастию" и "Сен-Пьеруаз". В феврале 2017 года он завершил карьеру, но спустя полгода вернулся в футбол и перешел в "Ивердон Спорт", а затем стал игроком "Виченцы". В 2019 году он вновь закончил с выступлениями. За сборную Франции Сиссе провел 41 матч.
Не пропустите: Агуэро может перейти в "Барселону". Его агент в городе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
-
"Спартак" наказан за расизм фанатов в адрес Гильерме
-
Гильерме получил 2 матча дисквалификации в РПЛ
-
ЭСК считает, то все решения Левникова в матче "Локомотив" - "Спартак" были верными
-
Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня
Лента новостей
-
Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов РПЛ
-
Немецкий клуб может перехватить Рангника у "Локомотива"
-
Игроки "Аталанты" подарили одноклубнику футболку Роналду. Ранее Криштиану не дал ему свою майку
-
В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
-
Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру
-
1
Экс-игрок "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду
-
"Милан" пока не возобновлял обсуждение с Доннаруммой нового контракта
-
ПСЖ может подписать Санчо
-
Инсинье требует от "Наполи" увеличить зарплату
-
Гвардиола поделился планом на игру с Дортмундом
-
"Спартак" наказан за расизм фанатов в адрес Гильерме
-
Гильерме получил 2 матча дисквалификации в РПЛ
-
Клопп про матч с «Реалом»: "Ливерпулю» особо нечего терять"
-
Агуэро может перейти в "Барселону". Его агент в городе
-
Сергей Овчинников получил работу в РФС
-
Арбитр, который не засчитал гол Роналду сербам, пропустит Евро-2020
-
ЦСКА присматривается к нападающему из клуба Первой лиги Англии
-
ЭСК считает, то все решения Левникова в матче "Локомотив" - "Спартак" были верными
-
Лукас Васкес заинтересовал "Баварию" и ПСЖ
-
2
Роналду может вернуться в АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24