Фото: твиттер "Панатинаикос Чикаго"/Автор неизвестен

Известный французский нападающий Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру.

Форвард заключил контракт с клубом "Панатинаикос Чикаго" из 4-го дивизиона чемпионата США, сообщает пресс-служба клуба.

39-летний Сиссе ранее выступал за "Осер", "Ливерпуль", "Марсель", "Сандерленд", "Панатинаикос", "Лацио", "Куинз Парк Рейнджерс", "Аль-Гарафу", "Кубань", "Бастию" и "Сен-Пьеруаз". В феврале 2017 года он завершил карьеру, но спустя полгода вернулся в футбол и перешел в "Ивердон Спорт", а затем стал игроком "Виченцы". В 2019 году он вновь закончил с выступлениями. За сборную Франции Сиссе провел 41 матч.

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