Джикии была сделана операция

Защитнику московского "Спартака" Георгию Джикии, порвавшему переднюю крестообразную связку левого коленного сустава, была сделана операция.

Как информирует Чемпионат, хирургическое вмешательство прошло успешно. Сделана операция была в клинике "Вилла Стюарт" в Риме доктором Мариани. О сроках возвращения в строй 24-летнего бека станет известно позже.

Напомним, Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018. | soccernews.ru