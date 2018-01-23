Джикии была сделана операция

Теги спартак москвагеоргий джикия

Джикии была сделана операцияЗащитнику московского "Спартака" Георгию Джикии, порвавшему переднюю крестообразную связку левого коленного сустава, была сделана операция.

Как информирует Чемпионат, хирургическое вмешательство прошло успешно. Сделана операция была в клинике "Вилла Стюарт" в Риме доктором Мариани. О сроках возвращения в строй 24-летнего бека станет известно позже.

Напомним, Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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