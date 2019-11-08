Джикии вручили награду "За упорство и волю к победе"
Защитнику "Спартака" и сборной России Георгию Джикию вручили награду "За упорство и волю к победе". Об этом сообщила пресс-служба национальной команды
"Награда защитнику сборной России Георгию Джикия "За упорство и волю к победе" от журнала "Большой спорт", - сообщается в соцсети.
В этом сезоне 25-летний капитан "Спартака" участвовал в 13 матчах чемпионата России, забив 1 гол.
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