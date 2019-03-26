Джикия: "Ахмат" способен достойно противостоять лидерам чемпионата"

Защитник Георгий Джикия, который сегодня вернулся в "Спартак" из сборной России, рассказал, что думает о предстоящем матче чемпионата России с "Ахматом".

"Мы вернулись из Казахстана только вчера утром. Перелёт был тяжёлый, плюс разница во времени… Всё это дало о себе знать. Конечно, настрой после игры за сборную отличный, потому что мы одержали важную с турнирной точки зрения победу над Казахстаном, при этом выиграли крупно.



Чего жду от "Ахмата"? Я видел пару матчей соперника, он произвёл хорошее впечатление. Дома "Ахмат" способен достойно противостоять лидерам чемпионата. Но мы будем в любом случае отталкиваться от своей игры. Постараемся забить быстрый гол, а в дальнейшем закрепить преимущество. Сделаем всё возможное, чтобы добыть в субботу три очка. Надеюсь, у нас всё получится!" - сказал Джикия.

Матч "Ахмат" - "Спартак" состоится 30 марта. Начало - в 16:30.

"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 балла. "Ахмат" расположился на 8 позиции.

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