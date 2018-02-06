Джикия: "Делаю все, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ходе восстановления после травмы колена.
"С каждым днем мои дела все лучше. Уже без костылей. Здесь такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Возможно, когда снимут швы и ходить будет проще, прогуляюсь по Риму. До центра города пятнадцать минут езды. А так - погода здесь, в Италии, хорошая.
Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть общей сложности выходит около семи часов. Занятия специфические, на них уходит много времени. Интересно, что работаем вместе с Антоном Митрюшкиным. Поддерживаем и узнаем друг друга. Мы ведь до этого с ним только заочно были знакомы. А встретились в Риме, в больнице, - братья по несчастью.
День, когда я получил травму, один из худших в моей жизни. Но, знаете, у людей случаются вещи и пострашнее. Момент в контрольной игре с "Шанхай СИПГ", когда получил травму, уже вспоминаю спокойно. Что о нем думать и разговаривать? Это все в прошлом. Уже история… Испытание, которое мне нужно пройти. Когда узнал, что у меня "кресты", понял, что придется много пропустить, долго восстанавливаться. Сейчас делаю все, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь.
Накануне моего отъезда в Рим мы общались с Массимо. Хорошо поговорили. Понятное дело, что он был расстроен — и я тоже. Ну никуда от этой ситуации не деться. Да, неприятные события случаются. И одно из них произошло со мной...
Каждый день мы на связи с Аттилой. Он мне пишет всегда. Наверное, боится, что просплю тренировку. Но когда получаю от него СМС "Доброе утро", присылаю ему фото из зала: "Уже занимаюсь". И, кажется, тогда он спокоен. У нас с ним отличные отношения. Он тоже очень переживал из-за моей травмы. Те три дня, что я находился с ребятами до отъезда в Рим, Мальфатти каждый день по несколько раз заходил ко мне в номер. Тронут и ценю это. Кроме того, постоянно интересуется моим здоровьем наш медицинский штаб. Все как положено", – приводит слова Джикии официальный сайт клуба.
Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв крестообразных связок колена в январе и выбыл из строя примерно на полгода.
Не пропустите: Президент "Сантоса": "Ждем, что "Спартак" увеличит предложение по Вериссимо". | http://soccernews.ru
Опубликовал Александр Митрофанов Источник — официальный сайт «Спартака»
опрос
главное
-
Ди Мария показывает трюк со шляпой, ПСЖ легко переигрывает "Сошо"
-
"Бавария" уничтожает "Падерборн" и выходит в полуфинал Кубка Германии
-
Дни Антонио Конте в "Челси" сочтены: кто заменит экспрессивного итальянца?
-
"Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар"
-
"Хэбэй Чайна Форчун" хочет купить Месси и предложит ему 100 миллионов евро в год
Лента новостей
-
Дзюба: "Есть, над чем работать, но самое важное, что мы играем"
-
Уилкинс: "В данный момент "Челси" средняя команда"
-
Кандрева о неудачах "Интера": "У каждого клуба бывают непростые моменты"
-
Киммих: "Огромный комплимент "Падерборну"
-
"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции
-
Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании
-
"Удинезе" подпишет бразильца Визеу
-
"Байер" – "Вердер" - 4:2 (обзор)
-
Дани Алвес стал вратарем ПСЖ в концовке матча с "Сошо"
-
Beko заплатит "Барселоне" 57 миллионов евро за три года
-
"Байер" отыграл два мяча у "Вердера" и вышел в полуфинал Кубка Германии
-
"Суонси" – "Ноттс Каунти" - 8:1 (обзор)
-
Кубок Англии: "Суонси" забил восемь голов "Ноттс Каунти", "Хаддерсфилд" и "Рочдейл" также идут дальше
-
"Сошо" – ПСЖ – 1:4 (обзор)
-
Ди Мария показывает трюк со шляпой, ПСЖ легко переигрывает "Сошо"
-
Ди Мария сделал первый хет-трик с 2010 года
-
Классный гол Кокорина на тренировке "Зенита" ударом "ножницами"
-
Промес: "Спартак" должен защитить чемпионский титул"
-
"Марсель" одержал самую крупную победу за последние 70 лет
-
Принадлежащий "Челси" Абрахам впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12