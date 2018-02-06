Джикия: "Делаю все, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь"



Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ходе восстановления после травмы колена.

"С каждым днем мои дела все лучше. Уже без костылей. Здесь такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Возможно, когда снимут швы и ходить будет проще, прогуляюсь по Риму. До центра города пятнадцать минут езды. А так - погода здесь, в Италии, хорошая.

Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть общей сложности выходит около семи часов. Занятия специфические, на них уходит много времени. Интересно, что работаем вместе с Антоном Митрюшкиным. Поддерживаем и узнаем друг друга. Мы ведь до этого с ним только заочно были знакомы. А встретились в Риме, в больнице, - братья по несчастью.

День, когда я получил травму, один из худших в моей жизни. Но, знаете, у людей случаются вещи и пострашнее. Момент в контрольной игре с "Шанхай СИПГ", когда получил травму, уже вспоминаю спокойно. Что о нем думать и разговаривать? Это все в прошлом. Уже история… Испытание, которое мне нужно пройти. Когда узнал, что у меня "кресты", понял, что придется много пропустить, долго восстанавливаться. Сейчас делаю все, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь.

Накануне моего отъезда в Рим мы общались с Массимо. Хорошо поговорили. Понятное дело, что он был расстроен — и я тоже. Ну никуда от этой ситуации не деться. Да, неприятные события случаются. И одно из них произошло со мной...

Каждый день мы на связи с Аттилой. Он мне пишет всегда. Наверное, боится, что просплю тренировку. Но когда получаю от него СМС "Доброе утро", присылаю ему фото из зала: "Уже занимаюсь". И, кажется, тогда он спокоен. У нас с ним отличные отношения. Он тоже очень переживал из-за моей травмы. Те три дня, что я находился с ребятами до отъезда в Рим, Мальфатти каждый день по несколько раз заходил ко мне в номер. Тронут и ценю это. Кроме того, постоянно интересуется моим здоровьем наш медицинский штаб. Все как положено", – приводит слова Джикии официальный сайт клуба.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв крестообразных связок колена в январе и выбыл из строя примерно на полгода.

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Опубликовал Александр Митрофанов Источник — официальный сайт «Спартака»