Джикия досрочно завершил тренировку "Спартака"

Стало известно, что помешало капитану "Спартака" Георгию Джикии полноценно тренироваться на сегодняшнем занятии.

26-летний футболист ненадолго вышел на газон, после чего в сопровождении клубного врача ушёл в раздевалку.

Как удалось выяснить российские СМИ, у защитника "красно-белых" диагностировано пищевое отравление.

В текущем сезоне Джикия сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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