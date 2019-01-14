Джикия эмоционально высказался об уходе Ананидзе из "Спартака"

Теги спартак москвакрылья советовгеоргий джикияджано ананидзе

Джикия эмоционально высказался об уходе Ананидзе из "Спартака"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия эмоционально высказался об уходе из московского клуба хавбека Джано Ананидзе.

"Конечно грустно, когда происходят такие потери. Джано для меня не просто одноклубник, но и один из лучших друзей. Конечно, мне его не хватает, но я с пониманием отнёсся к его уходу. Жду его обратно летом обязательно" - сказал Джикия.

Напомним, что Ананидзе перешёл в самарские "Крылья Советов" на правах аренды до конца текущего сезона.

Контракт 26-летнего грузина с "красно-белыми" рассчитан до июня 2021 года.

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