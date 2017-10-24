Джикия: "Ещенко с мячом "на вы", мне кажется, он вообще не знаком с мячом"

Теги спартак москвагеоргий джикияандрей ещенко

Джикия: "Ещенко с мячом "на вы", мне кажется, он вообще не знаком с мячом"Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о способностях своего партнера по команде Андрея Ещенко работать с мячом.

"Кто в "Спартаке" с мячом на "вы"? Ещенко. Мне кажется, он вообще не знаком с мячом. Он бутсы смазывает медом, чтобы чуть техничнее быть. Его голевая на Промеса в игре против "Севильи"? На повторе видно, что он с закрытыми глазами пасовал", - цитирует 23-летнего бека SportBox.

Напомним, Джикия высказался о шансах Промеса заиграть в топ-клубе. | soccernews.ru

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