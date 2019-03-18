Джикия, Фернандес и Ерёменко попали в символическую сборную 20-го тура РПЛ

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Джикия, Фернандес и Ерёменко попали в символическую сборную 20-го тура РПЛ

Опубликована символическая сборная 20-го тура чемпионата России по версии статистического портала InStat.

Вратарь: Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Георгий Джикия ("Спартак"), Аиртон ("Спартак");

Полузащитники: Роман Ерёменко ("Ростов"), Вильмар Барриос ("Зенит"), Иван Обляков (ЦСКА);

Нападающие: Антон Миранчук ("Локомотив"), Джордже Деспотович ("Оренбург"), Максим Канунников ("Крылья Советов").

Не пропустите: Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR. | http://soccernews.ru

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