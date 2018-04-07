Джикия готовится к ЧМ-2018
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия не теряет надежды сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.
"Считаю себя частью национальной команды. И не стану лукавить - я готовлюсь к Чемпионату Мира. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на турнире или нет. Конкретной даты не знаю. До следующего сбора ещё больше месяца. Всё это время точно посвящу своей подготовке, нужно набрать кондиции. А потом с главным тренером встретимся, поговорим и примем решение. Конечно, я верю, что смогу успеть восстановиться и набрать форму. Внутри такое ощущение есть" - сказал Джикия.
Напомним, что 24-летний центрбек восстанавливается после травмы передней крестообразной связки колена.
Не пропустите: Вартапетов рассказал о шансах Джикии сыграть на Чемпионате Мира. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
Скучное дерби Мерсисайда: "Эвертон" и "Ливерпуль" голов не забили
-
За рядовыми тремя очками: "Барселона" в домашних стенах сыграет с "Леганесом"
-
Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед"
-
"Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ
Лента новостей
-
"Монако" одержал победу над "Нантом"
-
Дибала установил личный рекорд результативности
-
"Бавария" шестой раз кряду становится чемпионом Германии
-
"Сельта" - "Севилья" - 4:0 (обзор)
-
Манчини раскритиковал команду за поражение "Краснодару"
-
Благодаря хет-трику Аспаса "Сельта" разгромила" "Севилью"
-
"Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ
-
"Аугсбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)
-
"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ
-
"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
"Беневенто" - "Ювентус" - 2:4 (обзор)
-
Хет-трик Дибалы помогает "Ювентусу" одержать тяжелую победу над "Беневенто"
-
Клопп прокомментировал результат ливерпульского дерби
-
Маротта: "Эра "Ювентуса" началась в 2010 году, и она закончится, когда президент уйдет"
-
"Реал" определился со стоимостью Бензема
-
Асенсио: "Рамос всегда дает мне советы по поводу возникающих проблем"
-
Роналдиньо: "Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси"
-
Алиссон требует повышения зарплаты
-
"Верес" – "Шахтёр" - 0:2, "Динамо Киев" - "Заря" - 4:0 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|23
|49
|2
|Спартак Москва
|24
|47
|3
|ЦСКА Москва
|23
|44
|4
|Краснодар
|25
|44
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|42
|6
|Уфа
|24
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
|32
|8
|Рубин
|25
|31
|9
|Урал
|24
|29
|10
|Амкар
|24
|28
|11
|Ахмат
|24
|27
|12
|Динамо Москва
|23
|27
|13
|Ростов
|24
|27
|14
|Анжи
|24
|24
|15
|Тосно
|24
|23
|16
|СКА Хабаровск
|25
|13