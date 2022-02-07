Джикия хочет завершить карьеру в "Спартаке"

Фото: инстаграм Джикии\Автор неизвестен

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о возможном завершении карьеры в составе красно-белых.

"Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен клубу. Мы нуждаемся друг в друге. Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил "Спартак" – могу сейчас точно заявить, что вижу себя в клубе до самого конца.

Есть ли мысли о Европе? Есть. В декабре ее посещать в отпуске. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат, потому что я капитан "Спартака". Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать", – сказал Джикия.

В нынешнем сезоне РПЛ Джикия сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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