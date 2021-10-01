Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи"
Между двумя ведущими игроками московского "Спартака" произошёл конфликт по окончании матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи" (3:2).
Прямо на поле едва не подрались центральный защитник Георгий Джикия и вингер Квинси Промес. Причина их разногласий неизвестна.
Футболисты устроили словесную перепалку, после чего капитан "красно-белых" попытался сделать шаг в сторону голландца. Партнёры по команде мгновенно вмешались в ситуацию и до рукоприкладства дело не дошло.
Telesport в своём YouTube-канале опубликовал видео произошедшего. Ролик можно посмотреть по ссылке.
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