Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи"

Фото инстаграм Георгия Джикии

Между двумя ведущими игроками московского "Спартака" произошёл конфликт по окончании матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи" (3:2).

Прямо на поле едва не подрались центральный защитник Георгий Джикия и вингер Квинси Промес. Причина их разногласий неизвестна.

Футболисты устроили словесную перепалку, после чего капитан "красно-белых" попытался сделать шаг в сторону голландца. Партнёры по команде мгновенно вмешались в ситуацию и до рукоприкладства дело не дошло.

Telesport в своём YouTube-канале опубликовал видео произошедшего. Ролик можно посмотреть по ссылке.

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