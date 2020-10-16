Джикия и Урунов не сыграют с "Химками"
Центральный защитник Георгий Джикия и хавбек Остон Урунов не помогут "Спартаку" в ближайшем туре РПЛ.
Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско рассказал, почему указанные футболисты пропустят субботний матч с "Химками".
"На данный момент травмирован Урунов, завтра его не будет в заявке, как и Джикии, который до 20 октября должен пробыть на карантине", - сообщил Тедеско.
Урунов получил повреждение во время тренировки сборной Узбекистана, а у Джикии одно из тестирований в расположении национальной команды выявило подозрение на коронавирус.
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