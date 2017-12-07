Джикия имеет шансы сыграть с ЦСКА

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия имеет шансы сыграть в матче 20-го тура чемпионата России против ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Напомним, что вчера 24-летний центрбек получил травму задней поверхности бедра в поединке с "Ливерпулем".

В пятницу Джикия пройдёт медобследование, по итогам которого будет принято решение об его участии в дерби.

Напомним, что матч "Спартак" – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря. | http://soccernews.ru