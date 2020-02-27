Джикия: "Иностранному тренеру тяжело ощутить спартаковский дух"

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Джикия: "Иностранному тренеру тяжело ощутить спартаковский дух"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия объяснил, почему иностранцам в команде легче работать, чем отечественным тренерам.

"Те нюансы, которые имеют значение для российского тренера, иностранец не то, что не замечает, он их не понимает. Российский тренер знает прошлое "Спартака", историю клуба, текущую ситуацию. Он по несколько раз пропускает всё через себя. А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое", - сказал Джикия.

Стоит отметить, что сейчас "Спартак" возглавляет тренер-легионер Доменико Тедеско. Он сменил на посту главного тренера в октябре Олега Кононова.

В текущем розыгрыше РПЛ "красно-белые" по итогам 19 туров занимают десятое место в турнирной таблице.

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