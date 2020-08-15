Джикия исключил свой уход из "Спартака"
Центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия признался, что не рассматривает вариант со сменой команды этим летом.
"Я не представляю, что могу покинуть "Спартак". Тем более сейчас, в такое время. О "Локомотиве" были разговоры не со мной, а в прессе. Я спокойно реагировал, потому что меня каждый год сватают туда. Я, конечно же, уважаю "Локомотив", всё-таки десять лет провёл в системе клуба. Ничего плохого говорить не буду, но на сегодняшний день я игрок "Спартака", - сказал 26-летний футболист.
Джикия перешёл в "Спартак" в январе 2017 года из "Амкара". С тех пор он забил 4 гола в 104 матчах и заслужил капитанскую повязку "красно-белых".
Контракт игрока с клубом рассчитан ещё на два сезона. СМИ писали об интересе к нему со стороны "Наполи".
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