Джикия извинился за разгромное поражение от сборной Сербии

Капитан сборной России Георгий Джикия принёс извинения болельщикам национальной команды после поражения от Сербии со счётом 0:5 в 6-м туре Лиги Наций.

"Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор", - заявил Джикия.

Разгромное поражение от сербов не позволило сборной России сохранить лидерство в группе Лиги Наций. Команда опустилась на второе место и не вышла в дивизион А.

Столь крупно россияне не проигрывали на протяжении 16 лет.

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