Джикия: "Каррера может переводчика за горло взять, ударить по доске"

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Джикия: "Каррера может переводчика за горло взять, ударить по доске"Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о методах работы главного тренера своей команды Массимо Карреры.

"С первого дня нашей работы, как только я присоединился к "Спартаку", довольно быстро понял, когда и что он имеет в виду. Потому что он - очень эмоциональный человек. И жестами, своими действиями компенсирует то, что не может сказать по-русски. И все ребята его прекрасно знают, когда и что он хочет от команды. У нас нет трудностей с Массимо. Плюс работает отличный переводчик Артем Фетисов, который максимально четко все доводит до нас, с эмоциями.

За все игры, что я провел за "Спартак", у Массимо не было речи, которая бы повторялась. Он всегда говорит что-то новое. Мотивирует. Может переводчика за горло взять, ударить по доске. Это все было. И это тоже иногда нужно. Особенно в перерыве бывают ситуации, когда нас надо зарядить. Это нормально, я это только приветствую", - цитирует 24-летнего бека КП.

Напомним, "Спартак" может заменить Карерру Божовичем. | soccernews.ru

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