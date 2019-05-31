Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов

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Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" назвало защитника Георгия Джикию лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

Джикия набрал 335,5 голосов и совсем немного опередил полузащитника Романа Зобнина. В тройку лучших также вошел голкипер Александр Максименко.

Топ-10 лучших игроков "Спартака" по мнение фанатов выглядит так:

1. Георгий Джикия - 335,5 голосов;
2. Роман Зобнин - 333;
3. Александр Максименко - 272,5;
4. Зе Луиш - 220,5;
5. Лоренцо Мельгарехо - 206,5;
6. Фернандо - 176;
7. Денис Глушаков - 173,5;
8. Николай Рассказов - 166;
9. Софьян Ханни - 137,5;
10. Айртон - 136.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне "красно-белые" сыграют в Лиге Европы и начнут выступления в турнире с квалификации.

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