Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" назвало защитника Георгия Джикию лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

Джикия набрал 335,5 голосов и совсем немного опередил полузащитника Романа Зобнина. В тройку лучших также вошел голкипер Александр Максименко.

Топ-10 лучших игроков "Спартака" по мнение фанатов выглядит так:

1. Георгий Джикия - 335,5 голосов;

2. Роман Зобнин - 333;

3. Александр Максименко - 272,5;

4. Зе Луиш - 220,5;

5. Лоренцо Мельгарехо - 206,5;

6. Фернандо - 176;

7. Денис Глушаков - 173,5;

8. Николай Рассказов - 166;

9. Софьян Ханни - 137,5;

10. Айртон - 136.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне "красно-белые" сыграют в Лиге Европы и начнут выступления в турнире с квалификации.

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