Джикия: "Мне тоже писали мошенники от имени нашего доктора. Я послал, но доктора тоже бы послал"

Капитан "Спартака" Георгий Джикия сообщил, что с ним также связывались мошенники, от которых пострадал наставник команды Доменико Тедеско.

"Это не первый случай. Нас также пытаются обмануть. Мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже бы послал. Я никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся", - приводит слова Джикии "Чемпионат".

Напомним, что Тедеско перевел мошенникам, представившимся доктором "Спартака", около 250 тысяч рублей.

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