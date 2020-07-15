Джикия: "Мне тоже писали мошенники от имени нашего доктора. Я послал, но доктора тоже бы послал"

Теги спартак москвагеоргий джикия

Джикия: "Мне тоже писали мошенники от имени нашего доктора. Я послал, но доктора тоже бы послал"

Капитан "Спартака" Георгий Джикия сообщил, что с ним также связывались мошенники, от которых пострадал наставник команды Доменико Тедеско.

"Это не первый случай. Нас также пытаются обмануть. Мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже бы послал. Я никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся", - приводит слова Джикии "Чемпионат".

Напомним, что Тедеско перевел мошенникам, представившимся доктором "Спартака", около 250 тысяч рублей.

Читайте также: "Спартак" обратился в полицию касательно ситуации с Тедеско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов