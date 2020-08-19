Джикия может продолжить карьеру в "Наполи"

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Джикия может продолжить карьеру в "Наполи"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия может продолжить карьеру в "Наполи", утверждает Corriere del Mezzogiorno.

По данным издания, итальянский клуб ищет подходящую замену Калиду Кулибали, который в скором времени перейдет в "Манчестер Сити". "Наполи" также интересуется Сократисом Папастатопулосом из "Арсенала" и Габриэлем из "Лилля".

В этом сезоне 26-летний Джикия провел 2 матча. Его рыночная стоимость - 9 млн евро.

Не пропустите: Джикия исключил свой уход из "Спартака"| http://soccernews.ru
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