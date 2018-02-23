Джикия может сыграть на ЧМ-2018

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия может сыграть на Чемпионате Мира 2018 года. С таким предположением выступил профессор Пьер Паоло Мариани, оперировавший колено футболиста.

"Джикия продолжает восстанавливаться хорошими темпами. Попробуем сделать так, чтобы он сыграл на Чемпионате Мира" - сказал Мариани.

Напомним, что Джикия получил разрыв передней крестообразной связки колена 18 января. Согласно прогнозам, центрбек должен пропустить от пяти до шести месяцев.

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