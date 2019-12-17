Джикия назвал главную потерю "Спартака" прошлым летом

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, уход какого игрока прошлым летом сильнее всего ударил по команде.

"Летом нас покинули важные футболисты, но я понимал, что такова футбольная жизнь - люди приходят и уходят. Потеря Зе Луиша? Я всегда говорил, что он для России - суперфорвард. Это главная потеря для "Спартака". Кстати, на него как раз можно было делать мои длинные передачи. Зе умел бороться", - сказал Джикия.

Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год, сыграл 109 матчей, забил 35 голов и сделал 23 ассиста.

Летом "Порту" купил 28-летнего форварда за 8,5 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2023 года.

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