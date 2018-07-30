Джикия назвал лучших российских футболистов в 21 веке



Защитник "Спартака" Георгий Джикия выбрал четырех лучших российских футболистов в 21 веке.

"Аршавин - это сто процентов. Еще Смолов, Зобнин и Головин. Федора я уважаю, знаю его, общаюсь с ним. Это мой хороший друг. Он это доказывает на поле регулярно. Считаю Смолова одним из лучших игроков России - таково мое мнение. После вылета сборной России с чемпионата мира я ему ничего не писал. Он прекрасно все знает", - приводит слова Джикии Youtube-канал oSporte TV.

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