Джикия назвал самого сильного игрока "Ливерпуля"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия назвал самого сильного игрока английского "Ливерпуля", с которым "красно-белые" выступают в одной группе в Лиге Чемпионов.

"С кем из игроков "Ливерпуля" больше не хочется встречаться? Хотел бы, чтобы Комбаров к этой игре был здоров. Бегать за Салахом врагу не пожелаю. Пусть Дима здоровым подходит к этой игре и его закрывает. С меня хватит", - цитирует 24-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Джикия пожелал Смолову, чтобы его мечта сбылась. | soccernews.ru