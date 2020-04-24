Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, кого он считает самым сложным соперником в РПЛ.
"Из тех, кому противостоял, это Кокорин. Со Смоловым также нелегко, однако не в РПЛ. Кончено, против Дзюбы сложно играть, он силен в штрафной. Однако первое место за Кокориным", - заявил Джикия.
Джикия выступает в РПЛ с 2015 года. С 2015 по 2017 год он выступал за "Амкар", а с 2017 года за "Спартак".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|2
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|22
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|Ростов
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|22
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|13
|Оренбург
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|Ахмат
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