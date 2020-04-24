Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, кого он считает самым сложным соперником в РПЛ.

"Из тех, кому противостоял, это Кокорин. Со Смоловым также нелегко, однако не в РПЛ. Кончено, против Дзюбы сложно играть, он силен в штрафной. Однако первое место за Кокориным", - заявил Джикия.

Джикия выступает в РПЛ с 2015 года. С 2015 по 2017 год он выступал за "Амкар", а с 2017 года за "Спартак".

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