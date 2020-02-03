Джикия назвал самого смешного игрока "Спартака"

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Джикия назвал самого смешного игрока "Спартака"

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия в интервью Baza назвал самого смешного футболиста московского клуба.

"Есть Андрей Ещенко, над которым можно все время смеяться, потому что он человек-позитив. И потому, что он говорит, и потому, как он ведет себя. Как он голубей вызывает в раздевалке. Он просто может этот "голубятний" язык. И он такое в раздевалке может разное исполнять", - сказал Джикия.

26-летний защитник в этом сезоне участвовал в 23 матчах за "Спартак" и забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

крош тоже постоянно зовет голубей,он умеет!

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