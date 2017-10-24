Джикия назвал самого техничного игрока "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия назвал самого техничного игрока в своей команде.

"Кто самый техничный в "Спартаке"? Фернандо. Он очень хорошо владеет мячом. А что касается финтов и дриблинга, то здесь отмечу Промеса. С ним в этом плане тяжело тягаться", - приводит слова 23-летнего бека SportBox.

Напомним, также Джикия назвал самого не техничного игрока своей команды. | soccernews.ru