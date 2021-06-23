Джикия назвал "Спартаку" свои зарплатные требования
Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Георгий Джикия сообщил московскому клубу свои зарплатные требования по новому контракту, сообщил журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.
По данным источника, футболист хочет получать около трех миллионов евро в год без учета бонусов. Джикия ориентируется на зарплату полузащитника Романа Зобнина, который получает 3,5 миллиона в год. Нынешняя зарплата Джикии в "Спартаке" составляет чуть больше двух миллионов в год.
В минувшем сезоне 27-летний Джикия провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Ротор" усилился бывшим игроком "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гинер рассказал о задачах ЦСКА на следующий сезон
-
Джикия назвал "Спартаку" свои зарплатные требования
-
"Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Дембеле
-
"Ливерпуль" отказывается отпускать Салаха на Олимпиаду
-
Кутепов высказался о своем будущем в "Спартаке"
-
Суд вынес решение по делу об избиении водителя Кокориным и Мамаевым
-
Гинер рассказал, кто сейчас руководит ЦСКА
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Астон Виллы"
-
"Реал" нашел замену Рамосу в Серии А
-
Гинер рассказал о трансферных планах ЦСКА
-
Гинер назвал причину увольнения Олича из ЦСКА
-
18 футболистов "Динамо" вылетели на сбор в Австрию: список игроков, фото
-
Дешам высказался о зависимости сборной Португалии от Роналду
-
Бакайоко может вернуться в "Милан"
-
Переход лучшего бомбардира чемпионата Словакии в "Рубин" сорвался
-
"Милан" нацелился на датского хавбека, который забил гол России на Евро-2020
-
Моуринью рассказал, как его удивил Арнаутович
-
Усман Дембеле высказался о своей очередной травме
-
Возвращение Супермена: "Парма" ярко представила Буффона (фото)
-
Чалханоглу объяснил, почему перешел из "Милана" в "Интер"