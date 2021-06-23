Джикия назвал "Спартаку" свои зарплатные требования

Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сообщил московскому клубу свои зарплатные требования по новому контракту, сообщил журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.

По данным источника, футболист хочет получать около трех миллионов евро в год без учета бонусов. Джикия ориентируется на зарплату полузащитника Романа Зобнина, который получает 3,5 миллиона в год. Нынешняя зарплата Джикии в "Спартаке" составляет чуть больше двух миллионов в год.

В минувшем сезоне 27-летний Джикия провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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