Джикия назвал условие для продления контракта со "Спартаком"

Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен

Защитник "Спартака" Георгий Джикия продлит контракт с московским клубом, если в соглашении будет прописал пункт о фиксированной сумме выкупа для европейских клубов, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, руководство "Спартака" пока не соглашается на данное условие. При этом клуб предлагает игроку новый четырехлетний контракт с незначительным повышением зарплаты.

27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. Всего он провел за "красно-белых" 144 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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