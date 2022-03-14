Джикия назвал задачи "Спартака" на остаток сезона

Фото инстаграм Георгия Джикии

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, какие цели стоят перед командой в заключительном отрезке текущего сезона.

"Спартак" хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в турнирной таблице", - сказал Джикия.

"Красно-белые" набрали 26 очков в 21 туре РПЛ и занимают 9-е место в таблице лиги.

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