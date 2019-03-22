Джикия: "Не могу сказать, что сыграли хорошо с Бельгией"
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия прокомментировал поражение своей команды от Бельгии в матче первого тура квалификации Евро-2020.
"Прежде всего, сами ошиблись и поплатились за это. Только сами виноваты. Не могу сказать, что сыграли хорошо. Мы примерно знали, как они будут играть, в принципе, так и получилось. Они убегали в быстрые контратаки, что им и помогло очень", - сказал Джикия.
Напомним, что Бельгия выиграла со счётом 3:1 благодаря дублю Эдена Азара и голу Юри Тилеманса. В составе сборной России отличился Денис Черышев.
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